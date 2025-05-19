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Було два дзвінки у різних форматах: Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Понеділок 19 травня 2025 21:53
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Було два дзвінки у різних форматах: Зеленський розповів деталі розмови з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели дві телефонні розмови у різних форматах. Обговорили, зокрема, припинення вогню та санкції США проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

"У мене сьогодні було два дзвінки з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали й в Стамбулі, і постійно до цього", - розповів Зеленський.

Другою темою обговорення була готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків проти Росії.

Зеленський попросив Трампа подумати про це і застосувати санкції, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни й не захоче закінчити війну.

"Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без нас. для нас це принципові речі та дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга, я думаю, що понад годину", - розповів президент.

Під час другого дзвінка Зеленський та Трамп приєднали до розмови президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, канцлера Німеччини Фрідриха Мерца та главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення", - додав глава держави.

Зеленський також попросив Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано Україною, "ми б хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити й щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані".

"Поки це загальні речі й тому я проговорив саму можливість серйозних санкцій", - підкреслив український президент.

Розмова Трампа з Зеленським та Путіним

Сьогодні, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. На ній були присутні низка лідерів ЄС.

Перед дзвінком Зеленському Трамп провів розмову й з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін вже зробив перші заяви після розмови з Трампом. Зокрема, диктатор заявив, що їх розмова була "змістовною та корисною".

"Росія виступає за зупинення бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру", - заявив він.

За його словами, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні. Окрім цього Путін заявив, що "Росія готова працювати над меморандумом з Україною, що включає і припинення вогню".

Трамп також розповів про розмову з Путіним. За його словами, РФ та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

Він також вважає, що його розмова з Путіним була чудовою, а Росія хоче вести із США великомасштабну торгівлю після того, "коли ця катастрофічна "кривава баня" закінчиться, і я згоден".

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