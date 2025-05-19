Було два дзвінки у різних форматах: Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели дві телефонні розмови у різних форматах. Обговорили, зокрема, припинення вогню та санкції США проти Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Володимир Зеленський розповів під час брифінгу.

"У мене сьогодні було два дзвінки з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був, ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це, в принципі, безумовні речі, які ми обговорювали й в Стамбулі, і постійно до цього", - розповів Зеленський.

Другою темою обговорення була готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків проти Росії.

Зеленський попросив Трампа подумати про це і застосувати санкції, якщо Росія не буде підтримувати припинення війни й не захоче закінчити війну.

"Третє, я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без нас. для нас це принципові речі та дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга, я думаю, що понад годину", - розповів президент.

Під час другого дзвінка Зеленський та Трамп приєднали до розмови президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, президента Фінляндії Александра Стубба, канцлера Німеччини Фрідриха Мерца та главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"У нас була така розмова. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією. Це його позиція, він її продемонстрував. Ми довго про це говорили. В сухому залишку він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки їх бачення", - додав глава держави.

Зеленський також попросив Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано Україною, "ми б хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити й щоб США мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані".

"Поки це загальні речі й тому я проговорив саму можливість серйозних санкцій", - підкреслив український президент.