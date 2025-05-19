В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину
В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.
Проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Проєктом пропонується:
- надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);
- надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;
- надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта;
- надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів України після прийняття проєкту акта;
- надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після прийняття проєкту акта.
При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка”.
"Кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.
Прогноз ООН
За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.
Базовий сценарій середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності в з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.
У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.
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