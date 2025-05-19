В уряді хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину

В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Передбачені виплати жінкам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ .

Проєкт Мінісоцполітики розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

Проєктом пропонується:

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100 % заробітної плати застрахованим та 7 тисяч гривень незастрахованим);

надавати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів після прийняття проєкту акта;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу для догляду у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів України після прийняття проєкту акта;

надавати допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (опікуну), у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом міністрів України після прийняття проєкту акта.

При цьому як і раніше при народженні дитини здійснюється видача одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка”.

"Кроки дозволять посилити підтримку сімей з дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також стимулюватимуть розвиток мережі приватних закладів дошкільної освіти.