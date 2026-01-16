Тимошенко обрали запобіжний захід у справі про підкуп нардепів
ВАКС обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень. Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.
Вищий антикорупційний суд також поклав на підозрювану та процесуальні обов’язки. Нардепка має:
- прибувати до НАБУ;
- не виїжджати за межі Київської області;
- повідомляти про зміну місця проживання або роботи;
- здати закордонний паспорт;
- не спілкуватися з низкою народних депутатів.
Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу у 50 млн грн, але суд зменшив суму до 33 млн грн.
Лідерка фракції "Батьківщина" заявила, що планує оскаржити у апеляційній інстанції рішення ВАКС обрання їй запобіжного заходу.
Що відомо про справу Юлії Тимошенко
НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам за голосування щодо законопроєктів.
Ім’я фігуранта офіційно правоохоронці не називали, однак обставини справи вказували на лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
Справу попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.
У межах справи в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а вже зранку 14 січня Тимошенко вручили підозру, що в коментарі РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.
За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів підкупу депутатів підозрювана ініціювала переговори про системний механізм виплат за лояльне голосування, з інструкціями щодо підтримки, блокування або утримання від участі в голосуваннях.
НАБУ оприлюднило аудіозаписи прослуховувань, на яких чути жіночий голос з вказівками нібито щодо голосувань у парламенті, зокрема: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".
Юлія Тимошенко заперечує причетність до записів і називає справу "політично вмотивованою".
15 січня стало відомо, що прокурори САП звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень із покладенням процесуальних обов’язків.
Біографія Юлії Тимошенко
Цьогоріч Юлії Тимошенко виповниться 65 років. Вона народилася 27 листопада 1960 року в місті Дніпро в родині, за її словами, українського латиша й українки.
Закінчила економічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ). Є кандидаткою економічних наук.
Після закінчення ДНУ почала працювати інженером-економістом на машинобудівному заводі у Дніпрі.
У шлюбі з Геннадієм Тимошенком, має доньку та трьох онуків. До початку політичної кар’єри разом із чоловіком займалася бізнесом.
Наразі вона є народним депутатом 9 скликання, а також була ним у 8, 6, 5, 4, 3 і 2 скликаннях. Голова парламентської фракції "Батьківщина".
Була віцепрем'єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу (1999-2001 роки).
Тимошенко перша жінка - прем'єр-міністр України. Вона була двічі головою уряду (2005, 2007-2010 роках).
Фігурантка антикорупційних розслідувань. Під час прем'єрства запам'яталася газовими угодами - контрактами 2009 року між "Нафтогазом" та "Газпромом", які викликали багато суперечок через ціни та умови.
Одна з лідерів "Помаранчевої революції" 2004. Тричі брала участь у виборах президента України (2010, 2014, 2019).
З 5 серпня 2011 року по 22 лютого 2014 року відбувала покарання, вважається політв'язнем режиму Віктора Януковича.
Пізніше Верховний суд України закрив кримінальну справу через відсутність складу злочину, внаслідок чого Європейський суд з прав людини, попередньо визначивши покарання політично вмотивованим, закрив справу Тимошенко проти України через досягнення сторонами згоди.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП під час спецоперації викрили групу народних депутатів, яких підозрюють у продажі голосів у Верховній Раді.
За інформацією джерел РБК-Україна, у справі фігурують нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кісєль і Михайло Лаба.
Дії фігурантів кваліфікували за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вищий антикорупційний суд України обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави, але з різними сумами від 16,6 до 40 млн гривень.