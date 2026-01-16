Тимошенко обрали запобіжний захід у справі про підкуп нардепів

ВАКС обрав запобіжний захід нардепці Юлії Тимошенко у вигляді застави в 33 млн гривень. Лідерку фракції "Батьківщина" підозрюють у підкупі народних депутатів в обмін на голосування

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з зали суду.

Вищий антикорупційний суд також поклав на підозрювану та процесуальні обов’язки. Нардепка має:

прибувати до НАБУ;

не виїжджати за межі Київської області;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонний паспорт;

не спілкуватися з низкою народних депутатів.

Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала про заставу у 50 млн грн, але суд зменшив суму до 33 млн грн.

Лідерка фракції "Батьківщина" заявила, що планує оскаржити у апеляційній інстанції рішення ВАКС обрання їй запобіжного заходу.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко

НАБУ та САП 13 січня повідомили про викриття керівниці однієї з фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди нардепам за голосування щодо законопроєктів.

Ім’я фігуранта офіційно правоохоронці не називали, однак обставини справи вказували на лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Справу попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України, що передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

У межах справи в офісі партії "Батьківщина" провели обшуки, а вже зранку 14 січня Тимошенко вручили підозру, що в коментарі РБК-Україна підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.

За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів підкупу депутатів підозрювана ініціювала переговори про системний механізм виплат за лояльне голосування, з інструкціями щодо підтримки, блокування або утримання від участі в голосуваннях.

НАБУ оприлюднило аудіозаписи прослуховувань, на яких чути жіночий голос з вказівками нібито щодо голосувань у парламенті, зокрема: "…мы голосуем за снятие…, не голосуем за призначення".

Юлія Тимошенко заперечує причетність до записів і називає справу "політично вмотивованою".

15 січня стало відомо, що прокурори САП звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень із покладенням процесуальних обов’язків.

Біографія Юлії Тимошенко

Цьогоріч Юлії Тимошенко виповниться 65 років. Вона народилася 27 листопада 1960 року в місті Дніпро в родині, за її словами, українського латиша й українки.

Закінчила економічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ). Є кандидаткою економічних наук.

Після закінчення ДНУ почала працювати інженером-економістом на машинобудівному заводі у Дніпрі.

У шлюбі з Геннадієм Тимошенком, має доньку та трьох онуків. До початку політичної кар’єри разом із чоловіком займалася бізнесом.

Наразі вона є народним депутатом 9 скликання, а також була ним у 8, 6, 5, 4, 3 і 2 скликаннях. Голова парламентської фракції "Батьківщина".

Була віцепрем'єр-міністром України з питань паливно-енергетичного комплексу (1999-2001 роки).

Тимошенко перша жінка - прем'єр-міністр України. Вона була двічі головою уряду (2005, 2007-2010 роках).

Фігурантка антикорупційних розслідувань. Під час прем'єрства запам'яталася газовими угодами - контрактами 2009 року між "Нафтогазом" та "Газпромом", які викликали багато суперечок через ціни та умови.

Одна з лідерів "Помаранчевої революції" 2004. Тричі брала участь у виборах президента України (2010, 2014, 2019).

З 5 серпня 2011 року по 22 лютого 2014 року відбувала покарання, вважається політв'язнем режиму Віктора Януковича.

Пізніше Верховний суд України закрив кримінальну справу через відсутність складу злочину, внаслідок чого Європейський суд з прав людини, попередньо визначивши покарання політично вмотивованим, закрив справу Тимошенко проти України через досягнення сторонами згоди.