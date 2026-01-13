Керівник однієї з фракцій у Раді намагався "купити" голоси нардепів, - НАБУ

Лідер однієї з фракцій в українському парламенті пропонував нардепам неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram .

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів", - ідеться в повідомленні Бюро.

Правоохоронці уточнили, що фігурант пропонував хабарі нардепам з інших фракцій. Натомість вони повинні були голосувати "за" або "проти" окремих ініціатив.

У НАБУ не називають ім'я фігуранта. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять обшуки" в офісі "Батьківщини".

Варто зауважити, що спроба "купити" голоси нардепів карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.