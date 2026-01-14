НАБУ оприлюднило "прослушку" у справі Тимошенко
В Національному антикорупційному бюро України підтвердили оголошення підозри керівниці депутатської фракції Верховної Ради та оприлюднили матеріали прослуховування. Мова йде про народного депутата Юлію Тимошенко.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис пресслужби НАБУ.
В повідомленні сказано, що керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України оголосили підозру у тому, що вона пропонувала надання неправомірної вигоди нардепам за лояльність у голосування.
Зазначається, що після того, як НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили в грудні 2025 року факти отримання винагород за голосування за "потрібні законопроєкти" серед нардепів, підозрювана вирішила створити власну схему.
Вона вона провела переговори з окремими нардепами щодо створення аналогічної схеми. Депутатів пропонувалося винагороджувати за лояльну поведінку під час голосування. Мова йшла не про разові домовленості, а про регулярні виплати за потрібне голосування.
"Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - сказано у повідомленні.
Також в НАБУ прикріпили до допису записи прослуховування підозрюваної, де вона домовляється з народними депутатами та веде планування схеми.
Нагадаємо, 13 січня пізно ввечері НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.
Ім'я не повідомлялося, але джерела сказали, що мова йде про Юлію Тимошенко. Вдень 14 січня речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила РБК-Україна, що Тимошенко оголосили про підозру.