НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили чинні нардепи

Субота 27 грудня 2025 12:39
НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили чинні нардепи Фото: НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили чинні нардепи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - повідомили у прес-службі САП.

Зазначається, що за даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Гучні викриття НАБУ та САП

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Керівником схеми, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Ще одним фігурантом виявився Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен. Він встиг покинути Україну. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у матеріалі видання. Скандал коштував крісел двом міністрам, які були фігурантами скандальних плівок та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Також повідомлялось, що наразі невідомо, чи вилився скандальний запис фігурантів справи "Мідас" про нібито "відсутність сенсу" будувати захист над енергетичними об'єктами, у конкретну бездіяльність. Потрібен повний аудит витрат та дій.

