НАБУ та САП викрили злочинну групу, до якої входили чинні нардепи

НАБУ і САП у ході спецоперації під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Зазначається, що за даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

"НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України", - повідомили у прес-службі САП.

Гучні викриття НАБУ та САП

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер президента України Володимира Зеленського.

Ще одним фігурантом виявився Олександр Цукерман - 61-річний бізнесмен. Він встиг покинути Україну. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у матеріалі видання. Скандал коштував крісел двом міністрам, які були фігурантами скандальних плівок та керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Нещодавно Центральне управління НАБУ оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Також повідомлялось, що наразі невідомо, чи вилився скандальний запис фігурантів справи "Мідас" про нібито "відсутність сенсу" будувати захист над енергетичними об'єктами, у конкретну бездіяльність. Потрібен повний аудит витрат та дій.