Політика

САП просить для Тимошенко заставу у розмірі 50 млн гривень

Україна, Четвер 15 січня 2026 18:10
UA EN RU
САП просить для Тимошенко заставу у розмірі 50 млн гривень Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко, Юлія Акимова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура визначилася з розміром застави для голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила речниця САП Ольга Постолюк.

Вона розповіла, що для Тимошенко просять заставу у розмірі 50 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Вищий антикорупційний суд повідомив, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу до Тимошенко запланований на 09:00 в п'ятницю, 16 січня, у приміщенні ВАКС.

Що передувало

Нагадаємо, 13 січня пізно ввечері НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до інших фракцій, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Ім'я не повідомлялося, але джерела сказали, що мова йде про Юлію Тимошенко. В ніч на 14 січня в партійному офісі "Батьківщини" відбулися слідчі дії, які підтвердила лідерка партії Юлія Тимошенко.

Вона категорично відкинула звинувачення нібито у підкупі народних депутатів. Також політик припускає, що це "політичне замовлення" проти неї.

Вдень 14 січня речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила РБК-Україна, що Тимошенко оголосили про підозру.

Крім того, в НАБУ оприлюднили матеріали прослуховування нардепа Юлії Тимошенко. На записах прослуховування вона домовляється з народними депутатами та веде планування схеми.

Сьогодні, 15 січня, Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила, що її політична сила продовжить активну роботу і надалі порушуватиме питання, які, на її переконання, є принциповими для країни.

