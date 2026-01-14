Юлії Тимошенко вручили підозру, - САП

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Обшуки у "Батьківщині"

Зазначимо, що напередодні в медіа з'явилися повідомлення, що НАБУ прийшло з обшуками до офісу партії "Батьківщина". Вранці політик підтвердила слідчі дії, але відкинула всі звинувачення.

За словами нардепки, обшуки тривали всю ніч. Але правоохоронці, мовляв, "не знайшли нічого".

Тимошенко заявила, що "забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження".

Обшуки вона називає "політичним замовленням".

Що кажуть в НАБУ і САП

Нагадаємо, вчора НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Детективи не назвали ані ім'я керівника, ані назви фракції. Однак у соцмережах та ЗМІ поширилися повідомлення з посиланням на джерела, що мова про Юлію Тимошенко.

Правоохоронці попередньо кваліфікували дії керівника неназваної фракції за ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вона передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

"Прослушка" у справі Тимошенко

НАБУ офіційно оприлюднило "прослушку" у справі Тимошенко. За даними слідства, після викриття фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами у грудні 2025 року, підозрювана нібито ініціювала переговори щодо системного механізму виплат за лояльну поведінку під час голосувань.

Мова йде про регулярні виплати наперед, інструкції щодо голосування та іноді - утримання від нього.

Деталі - на відео нижче.