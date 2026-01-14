ua en ru
Головна » Новини » Політика

Юлія Тимошенко відреагувала на масові обшуки в її партійному офісі

Україна, Середа 14 січня 2026 10:05
Юлія Тимошенко відреагувала на масові обшуки в її партійному офісі Фото: Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Юлія Тимошенко підтвердила, що у партійному офісі "Батьківщини" в ніч на 14 січня відбулися слідчі дії, і категорично відкинула звинувачення нібито у підкупі народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис нардепки у Facebook.

Реакція Тимошенко на обшуки НАБУ і САП

За її словами, в офісі працювали понад 30 озброєних осіб, які нібито не пред’явили жодних процесуальних документів.

Тимошенко стверджує, що співробітники офісу перебували в будівлі протягом усієї ночі.

Вона назвала ці обшуки "грандіозним піар-ходом" і заявила, що під час слідчих дій у неї вилучили робочі телефони, парламентські документи та особисті кошти, задекларовані в офіційній декларації.

Тимошенко наголосила, що не визнає висунутих звинувачень та вважає їх безпідставними. Також політик припускає, що це "політичне замовлення" проти неї.

"Переслідування і терор - мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду", - підкреслила Тимошенко.

Що передувало

Нагадаємо, 13 січня у НАБУ повідомили, що лідер однієї з фракцій в українському парламенті пропонував нардепам неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Офіційно ім'я керівника фракції не розкривалось, однак у мережі почали повідомляти, що мова про Юлію Тимошенко.

Раніше ми писали, що Тимошенко висловилася про підвищення податків до 20% ПДВ для малих підприємців.

Також очільниця партії "Батьківщина" раніше наголосила на необхідності коаліції національної єдності.

