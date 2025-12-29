ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Продаж голосів у Раді: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 20:27
UA EN RU
Продаж голосів у Раді: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві Ілюстративне фото: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, угруповання мало ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей. До його складу входили чинні народні депутати України, а також службові особи апарату Верховної Ради. Координацію діяльності групи здійснював один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в месенджері WhatsApp. Після успішних голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

Наразі про підозру повідомлено п’ятьом народним депутатам України. Усім підозрюваним вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Обшуки НАБУ у Раді

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Операцію провели під прикриттям.

У САП зазначили, що угруповання діяло на постійній основі, а слідство встановило факти регулярного отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Пізніше в НАБУ заявили про перешкоджання детективам з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь запевнили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.

В УДО уточнили, що під час однієї з перевірок було оглянуто осіб, яких детективи НАБУ залучили як понятих, після чого їм дозволили проїзд.

Також з’явилася інформація про нібито обшуки у народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзіка"), однак у НАБУ та САП це спростували, заявивши, що жодних слідчих дій щодо нього наразі не проводять.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Верховна рада Хабар Корупція
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну