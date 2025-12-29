Продаж голосів у Раді: групі нардепів оголошено підозру у системному хабарництві

НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, що діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

Для організації голосувань учасники надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі в месенджері WhatsApp. Після успішних голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти.

За даними слідства, угруповання мало ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей. До його складу входили чинні народні депутати України , а також службові особи апарату Верховної Ради. Координацію діяльності групи здійснював один із народних депутатів.

Обшуки НАБУ у Раді

27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати України. Операцію провели під прикриттям.

У САП зазначили, що угруповання діяло на постійній основі, а слідство встановило факти регулярного отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді.

Пізніше в НАБУ заявили про перешкоджання детективам з боку співробітників Управління державної охорони під час слідчих дій у парламентських комітетах. В УДО у відповідь запевнили, що діяли відповідно до закону, здійснюючи перевірки осіб і транспорту на в’їздах до урядового кварталу.

В УДО уточнили, що під час однієї з перевірок було оглянуто осіб, яких детективи НАБУ залучили як понятих, після чого їм дозволили проїзд.

Також з’явилася інформація про нібито обшуки у народного депутата Юрія Корявченкова ("Юзіка"), однак у НАБУ та САП це спростували, заявивши, що жодних слідчих дій щодо нього наразі не проводять.