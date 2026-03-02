Відбили більше, ніж РФ захопила: Сирський підбив підсумки зими на фронті
У лютому цього року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, аніж змогли захопити російські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
За даними Сирського, загальні втрати російських загарбників за три зимові місяці складають близько 92 850 військовослужбовців убитими і пораненими, або 1031 особа щодоби.
Також росіяни втратили:
- 322 танки;
- 430 бойових броньованих машин;
- 2 967 артсистем;
- 110 РСЗВ;
- 55 засобів ППО;
- п’ять літаків;
- один гелікоптер;
- 65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- по одному кораблю й підводному човну;
- 11 927 одиниць автомобільної техніки;
- 65 - спецтехніки.
"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав", - розповів головком.
Він наголосив, що у лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник.
Наступ ЗСУ на півдні
Нагадаємо, спочатку у ЗМІ писали про звільнення понад 200 квадратних кілометрів територій, які раніше контролювали російські окупанти.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив про деокупацію вже близько 300 квадратних кілометрів на півдні країни.
Тоді ж стало відомо про активну роботу Десантно-штурмових військ на Олександрівському напрямку, де наші сили успішно стримували просування ворога.
Вже 23 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки наступальних операцій на півдні.
За його словами, ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, а загальна площа повернутих територій сягнула близько 400 квадратних кілометрів.