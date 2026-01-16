Тимошенко избрали меру пресечения по делу о подкупе нардепов

ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юлии Тимошенко в виде залога в 33 млн гривен. Лидера фракции "Батькивщина" подозревают в подкупе народных депутатов в обмен на голосование.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Высший антикоррупционный суд также возложил на подозреваемую и процессуальные обязанности. Нардеп должна:

прибывать в НАБУ;

не выезжать за пределы Киевской области;

сообщать об изменении места жительства или работы;

сдать загранпаспорт;

не общаться с рядом народных депутатов.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о залоге в 50 млн гривен, но суд уменьшил сумму до 33 млн гривен.

Что известно о деле Юлии Тимошенко

НАБУ и САП 13 января сообщили о разоблачении руководительницы одной из фракций Верховной Рады, которую подозревают в предложении неправомерной выгоды нардепам за голосование по законопроектам.

Имя фигуранта официально правоохранители не называли, однако обстоятельства дела указывали на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины, что предусматривает от 5 до 10 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

В рамках дела в офисе партии "Батькивщина" провели обыски, а уже утром 14 января Тимошенко вручили подозрение, что в комментарии РБК-Украина подтвердила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

По версии следствия, после разоблачения в декабре 2025 года фактов подкупа депутатов подозреваемая инициировала переговоры о системном механизме выплат за лояльное голосование, с инструкциями по поддержке, блокированию или воздержанию от участия в голосованиях.

НАБУ обнародовало аудиозаписи прослушек, на которых слышен женский голос с указаниями якобы относительно голосований в парламенте, в частности: "...мы голосуем за снятие..., не голосуем за назначение".

Юлия Тимошенко отрицает причастность к записям и называет дело "политически мотивированным".

15 января стало известно, что прокуроры САП обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен с возложением процессуальных обязанностей.

Биография Юлии Тимошенко

В этом году Юлии Тимошенко исполнится 65 лет. Она родилась 27 ноября 1960 года в городе Днепр в семье, по ее словам, украинского латыша и украинки.

Окончила экономический факультет Днепровского национального университета имени Олеся Гончара (ДНУ). Является кандидатом экономических наук.

После окончания ДНУ начала работать инженером-экономистом на машиностроительном заводе в Днепре.

В браке с Геннадием Тимошенко, имеет дочь и трех внуков. До начала политической карьеры вместе с мужем занималась бизнесом.

Сейчас она является народным депутатом 9 созыва, а также была им в 8, 6, 5, 4, 3 и 2 созывах. Глава парламентской фракции "Батькивщина".

Была вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса (1999-2001 годы).

Тимошенко первая женщина - премьер-министр Украины. Она была дважды главой правительства (2005, 2007-2010 годах).

Фигурантка антикоррупционных расследований. Во время премьерства запомнилась газовыми соглашениями - контрактами 2009 года между "Нафтогазом" и "Газпромом", которые вызвали много споров из-за цен и условий.

Одна из лидеров "Оранжевой революции" 2004 года. Трижды участвовала в выборах президента Украины (2010, 2014, 2019).

С 5 августа 2011 года по 22 февраля 2014 года отбывала наказание, считается политзаключенной режима Виктора Януковича.

Позже Верховный суд Украины закрыл уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, в результате чего Европейский суд по правам человека, предварительно определив наказание политически мотивированным, закрыл дело Тимошенко против Украины из-за достижения сторонами согласия.