На столі є військова і політична пропозиція 35 лідерів щодо гарантій для України, - Макрон

"З самого початку ми стверджували, що переговори можливі лише за умови надання дуже сильних гарантій безпеки українцям, і якщо це є умовою для припинення вогню, мирної угоди або перемир'я. І я хочу сказати це тут сьогодні, після зобов'язань, взятих у Вашингтоні в середині серпня присутніми європейцями, а потім залучення всієї коаліції охочих", - сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що начальники штабів та міністри оборони країн "коаліції рішучих" провели надзвичайно інтенсивну роботу у тісній координації з США та НАТО.

"І я можу вам сказати сьогодні, що ми готові. Ця "коаліція рішучих", яка є коаліцією за мир, сьогодні фактично представила та підтвердила військово-політичним зобов'язанням внесок 35 членів у забезпечення цих гарантій миру та безпеки в Україні", - додав він.

Перша мета, за словами Макрона, - забезпечити, щоб під час переговорів не було накладено жодних обмежень на чисельність або боєздатність української армії.

"Це те, за що ми виступаємо і будемо захищати до кінця. Саме тому ми надали собі засоби для відбудови української армії, щоб вона могла не лише відбити будь-який новий напад, але й стримати Росію від будь-якої подальшої агресії", - наголосив він.

Французький президент зазначив, що це перший стовп гарантій безпеки - найважливіший та найнеобхідніший.

"Саме тому ми зібрали внески від усіх країн. Другим елементом цих гарантій миру та безпеки є те, що ми називаємо силами безпеки", - додав Макрон.