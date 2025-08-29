Україна хоче юридично закріплених гарантій від ключових країн Європи та США, - Зеленський
Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
За його словами, вже є окреслення базових речей щодо гарантій безпеки і їх буде представлено союзникам.
"У будь-якому випадку буде діалог і сперечання, і це нормально, свобода слова. Це буде, я не можу сказати дату. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, яка буде ця "хореографія" цього, і це дуже важливо", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що на наступному тижні хоче обговорити це, а потім "за якийсь невеликий час зрозуміти, хто на що готовий".
"Що ми хочемо? Щоб ці гарантії безпеки від ключових країн Європи та від США були підтримані парламентами й Конгресом. Так, ми хочемо юридично зобов'язуючих гарантій безпеки. Ми не хочемо другого Будапештського меморандуму, ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо серйозний документ", - наголосив президент.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Союзники обговорювали гарантії безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
25 серпня президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.
Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.
Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.
Сьогодні Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.