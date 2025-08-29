Україна хоче юридично закріплених гарантій від ключових країн Європи та США, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу .

За його словами, вже є окреслення базових речей щодо гарантій безпеки і їх буде представлено союзникам.

"У будь-якому випадку буде діалог і сперечання, і це нормально, свобода слова. Це буде, я не можу сказати дату. Ми хочемо спочатку побудувати інфраструктуру і розуміти, яка буде ця "хореографія" цього, і це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на наступному тижні хоче обговорити це, а потім "за якийсь невеликий час зрозуміти, хто на що готовий".

"Що ми хочемо? Щоб ці гарантії безпеки від ключових країн Європи та від США були підтримані парламентами й Конгресом. Так, ми хочемо юридично зобов'язуючих гарантій безпеки. Ми не хочемо другого Будапештського меморандуму, ми не хочемо мінські угоди. Ми хочемо серйозний документ", - наголосив президент.