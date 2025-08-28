ua en ru
Терміни зсунулися? Зеленський розповів, коли підготують письмові гарантії безпеки

Київ, Четвер 28 серпня 2025 18:26
Терміни зсунулися? Зеленський розповів, коли підготують письмові гарантії безпеки Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна спільно з партнерами планує підготувати письмову конфігурацію гарантій безпеки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що вони багато говорили про гарантії безпеки.

За словами Зеленського, зараз над напрацюванням кожного компонента працюють радники з питань нацбезпеки.

"Наступного тижня вся конфігурація буде на папері", - пообіцяв він.

Також Зеленський уточнив, що під час розмови Ердоган розповів, що залучає до процесу міністра оборони Яшара Гюлера, щоб зрозуміти, як його країна може допомогти в гарантуванні безпеки Україні, зокрема в Чорному морі.

Терміни підготовки письмових гарантій безпеки

Нагадаємо, 19 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня або десяти днів планується формалізувати на папері гарантії безпеки для України.

Уже в четвер, 21 серпня, глава української держави запевняв, що конфігурацію гарантій безпеки для України планується підготувати до можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп нещодавно зазначав, що Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а Вашингтон підтримуватиме такі гарантії.

Володимир Зеленський Туреччина Допомога Україні Війна в Україні Гарантії безпеки
