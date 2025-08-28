Терміни зсунулися? Зеленський розповів, коли підготують письмові гарантії безпеки
Україна спільно з партнерами планує підготувати письмову конфігурацію гарантій безпеки вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що вони багато говорили про гарантії безпеки.
За словами Зеленського, зараз над напрацюванням кожного компонента працюють радники з питань нацбезпеки.
"Наступного тижня вся конфігурація буде на папері", - пообіцяв він.
Також Зеленський уточнив, що під час розмови Ердоган розповів, що залучає до процесу міністра оборони Яшара Гюлера, щоб зрозуміти, як його країна може допомогти в гарантуванні безпеки Україні, зокрема в Чорному морі.
Терміни підготовки письмових гарантій безпеки
Нагадаємо, 19 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня або десяти днів планується формалізувати на папері гарантії безпеки для України.
Уже в четвер, 21 серпня, глава української держави запевняв, що конфігурацію гарантій безпеки для України планується підготувати до можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп нещодавно зазначав, що Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, а Вашингтон підтримуватиме такі гарантії.