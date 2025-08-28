Терміни зсунулися? Зеленський розповів, коли підготують письмові гарантії безпеки

Україна спільно з партнерами планує підготувати письмову конфігурацію гарантій безпеки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Глава держави за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що вони багато говорили про гарантії безпеки.

За словами Зеленського, зараз над напрацюванням кожного компонента працюють радники з питань нацбезпеки.

"Наступного тижня вся конфігурація буде на папері", - пообіцяв він.

Також Зеленський уточнив, що під час розмови Ердоган розповів, що залучає до процесу міністра оборони Яшара Гюлера, щоб зрозуміти, як його країна може допомогти в гарантуванні безпеки Україні, зокрема в Чорному морі.