Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані впродовж 10 днів, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг лідера у Вашингтоні.

Глава держави припустив, що гарантії безпеки будуть розширятися партнерами України, і надалі буде дедалі більше подробиць, адже "все це буде на папері формалізовано в найближчий тиждень або 10 днів".

Зеленський також уточнив кілька пунктів майбутньої угоди про гарантії безпеки.

Сильна армія

Президент зазначив, що перша частина гарантій стосуватиметься фінансування Збройних сил України.

"Наша армія складається з нашого війська, заробітних плат. І тут виклик, не можна втратити свою армію, не можна, щоб армія була зменшена в рази, через те, що у вас нема фінансування. А нас такого фінансування не буде, фізично не буде, у нашому бюджеті, і нам потрібні додаткові фінанси", - сказав Зеленський

Він також заявив про намір знайти необхідні кошти, і підкреслив, що для цього у наших європейських партнерів має бути розуміння, "що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього на якийсь термін, доволі довгий, щоб це була частина гарантій безпеки".

Військова допомога США

Другою частиною гарантій безпеки, Зеленський назвав надання Сполученими Штатами пакету військової допомоги.

"Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів. До нього, передусім, входять літаки, системи ППО тощо", - сказав президент.

Виробництво дронів

Третьою частиною угоди про гарантії безпеки глава держави назвав виробництво Україною власних дронів.

"В нас є домовленість з президентом США, що коли у нас відкривається експорт, вони будуть купувати українські дрони. Це буде фінансування нашого внутрішнього виробництва дронів, наші компанії будуть мати гроші на збільшення виробництва", - сказав Зеленський.

Він додав, що другою частиною цієї частини угоди є те, що партнери зможуть для нас зробити, як будуть працювати гарантії безпеки та які сили будуть працювати на захист України в разі повторення агресії.