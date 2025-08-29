Зеленський назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України

Президент Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу .

Третій блок - це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

"На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", - наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент США Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні.

Водночас премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала європейським лідерам план надання гарантій безпеки Україні у форматі колективної допомоги, який не передбачає членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.

25 серпня Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.

Своєю чергою Зеленський повідомляв, що разом із міжнародними партнерами готується "конфігурація" гарантій безпеки, яка має лягти в основу домовленостей у разі можливого переговорного процесу з Росією.

Тим часом Євросоюз визначив, як братиме участь у безпекових гарантіях України. Мова йде про навчальні та цивільні місії, а також про роль нейтральних держав.