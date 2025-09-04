На столе есть военное и политическое предложение 35 лидеров по гарантиям для Украины, - Макрон

"С самого начала мы утверждали, что переговоры возможны только при условии предоставления очень сильных гарантий безопасности украинцам, и если это является условием для прекращения огня, мирного соглашения или перемирия. И я хочу сказать это здесь сегодня, после обязательств, взятых в Вашингтоне в середине августа присутствующими европейцами, а затем привлечения всей коалиции желающих", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что начальники штабов и министры обороны стран "коалиции решительных" провели чрезвычайно интенсивную работу в тесной координации с США и НАТО.

"И я могу вам сказать сегодня, что мы готовы. Эта "коалиция решительных", которая является коалицией за мир, сегодня фактически представила и подтвердила военно-политическим обязательствам вклад 35 членов в обеспечение этих гарантий мира и безопасности в Украине", - добавил он.

Первая цель, по словам Макрона, - обеспечить, чтобы во время переговоров не было наложено никаких ограничений на численность или боеспособность украинской армии.

"Это то, за что мы выступаем и будем защищать до конца. Именно поэтому мы предоставили себе средства для восстановления украинской армии, чтобы она могла не только отразить любое новое нападение, но и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул он.

Французский президент отметил, что это первый столп гарантий безопасности - самый важный и необходимый.

"Именно поэтому мы собрали взносы от всех стран. Вторым элементом этих гарантий мира и безопасности является то, что мы называем силами безопасности", - добавил Макрон.