На столе есть военное и политическое предложение 35 лидеров по гарантиям для Украины, - Макрон

Сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров "коалиции решительных".
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Маккрон заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.
"С самого начала мы утверждали, что переговоры возможны только при условии предоставления очень сильных гарантий безопасности украинцам, и если это является условием для прекращения огня, мирного соглашения или перемирия. И я хочу сказать это здесь сегодня, после обязательств, взятых в Вашингтоне в середине августа присутствующими европейцами, а затем привлечения всей коалиции желающих", - сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что начальники штабов и министры обороны стран "коалиции решительных" провели чрезвычайно интенсивную работу в тесной координации с США и НАТО.
"И я могу вам сказать сегодня, что мы готовы. Эта "коалиция решительных", которая является коалицией за мир, сегодня фактически представила и подтвердила военно-политическим обязательствам вклад 35 членов в обеспечение этих гарантий мира и безопасности в Украине", - добавил он.
Первая цель, по словам Макрона, - обеспечить, чтобы во время переговоров не было наложено никаких ограничений на численность или боеспособность украинской армии.
"Это то, за что мы выступаем и будем защищать до конца. Именно поэтому мы предоставили себе средства для восстановления украинской армии, чтобы она могла не только отразить любое новое нападение, но и сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии", - подчеркнул он.
Французский президент отметил, что это первый столп гарантий безопасности - самый важный и необходимый.
"Именно поэтому мы собрали взносы от всех стран. Вторым элементом этих гарантий мира и безопасности является то, что мы называем силами безопасности", - добавил Макрон.
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю.
Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.
В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.
Также на днях Зеленский озвучил три ключевых блока гарантий безопасности для Украины. Речь идет о сохранении армии, сотрудничество со странами НАТО и санкции против России.
Он также отметил, что Украине нужны юридически закрепленные гарантии безопасности от ключевых стран Европы и Соединенных Штатов Америки, а не очередной Будапештский меморандум.
Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.