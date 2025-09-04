Підготовка гарантій безпеки для України завершена, - Макрон

Підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Підготовча робота завершена. Тепер вона буде підтримана на політичному рівні, і це дає нам підстави твердо заявити, що ми готові до міцного, тривалого миру для України та для європейців", - пояснив він.

За його словами, внески країн-партнерів України, які були підготовлені, задокументовані та підтверджені сьогодні в другій половині дня на рівні міністрів оборони в режимі суворої конфіденційності.

"Європа готова до цього, вперше з таким рівнем залученості та інтенсивності", - заявив президент Франції.

Гарантії безпеки для України

Варто нагадати, що раніше сьогодні Reuters писав, що близько 30 лідерів сьогодні, 4 вересня, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва.

Ба більше, в матеріалі йшлось, що союзники України завершили технічні плани щодо гарантій безпеки для України та готують сигнал американському президенту Дональду Трампу.

Зауважимо, що вчора, 3 вересня, Зеленський говорив, що європейських гарантій безпеки для України може бути недостатньо, щоб утримати російського диктатора Володимира Путіна від нового вторгнення.

Він пояснив, чому все ж потрібна участь Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що обговорення гарантій безпеки для України активізувалося після зустрічі президента Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня у Білому домі.

Після цього президент України повідомив, що планується узгодження деталей протягом 10 днів, проте терміни пізніше було перенесено на тиждень.