ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT

Неділя 31 серпня 2025 23:35
UA EN RU
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT Фото: Макрон запросив світових лідерів до Парижа для переговорів про Україну (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня, для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

За даними видання, очікується, що ті, хто зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. За даними джерел Financial Times, вони продовжать переговори на високому рівні.

Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та фон дер Ляєн.

Відправка військ в Україну

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Темою їх зустрічі стали гарантії безпеки для України.

Зокрема, союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

Також під час перемовин Трамп підтвердив участь Штатів у цих гарантіях, але зауважив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.

Після цього "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Зокрема, близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Водночас, у Німеччині заявили, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголосила на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти.

А ось глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш навпаки заявив, що його країна не відправлятиме війська в Україну. Він вважає, що ключовим завданням його країни є захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону. А також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим