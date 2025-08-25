Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України

Європа повинна буде забезпечити для України "значні" гарантії безпеки. Але в цьому процесі також братимуть участь і США.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати", - зазначив Трамп.

За його словами, якщо між Україною і Росією вдасться досягти угоди, то гарантії безпеки "не будуть великою проблемою".

При цьому він додав, що США забезпечуватимуть підтримку, оскільки вбивства мають припинитися.