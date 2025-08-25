ua en ru
Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України

Вашингтон, Понеділок 25 серпня 2025 19:38
Трамп розповів про роль США в майбутніх гарантіях безпеки для України Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа повинна буде забезпечити для України "значні" гарантії безпеки. Але в цьому процесі також братимуть участь і США.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Європа надасть їм значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки. Ми будемо їм допомагати", - зазначив Трамп.

За його словами, якщо між Україною і Росією вдасться досягти угоди, то гарантії безпеки "не будуть великою проблемою".

При цьому він додав, що США забезпечуватимуть підтримку, оскільки вбивства мають припинитися.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, зараз частина країн Європи в рамках "коаліції рішучих" обговорює відправку в Україну своїх солдатів, щоб запобігти можливому повторному вторгненню Росії.

При цьому, за даними Politico, заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі під час зустрічі з європейськими колегами заявив, що США братимуть мінімальну участь у наданні Україні гарантій безпеки.

Водночас CNN із посиланням на джерела написало, що США можуть відправити в Україну своїх пілотів для повітряних місій.

Підтримку України в повітрі в рамках гарантій безпеки не відкидала і прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Допомога Україні Гарантії безпеки
