США збільшать допомогу Україні та віцепрезидент Єврокомісії в Києві: новини за 18 листопада

Вчора, 18 листопада 2022 року, США пообіцяли більше допомоги Україні. А віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув з візитом до Києва.

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США обіцяють більше допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що допомоги буде більше.

Він додав, що наразі ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Віцепрезидент Єврокомісії прибув з візитом до Києва

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва з офіційним візитом. Він проведе у столиці України ряд зустрічей.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - зазначив Домбровскіс.

Він додав, що у Києві зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Віцепрезидент Єврокомісії планує обговорили з українським керівництвом конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

УЗ запускає потяг до звільненого Херсона

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Херсона. Перше відправлення заплановане на сьогодні, 18 листопада з Києва.

"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва до Херсону. Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", - написав радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2

Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

"Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати невинні життя", - написав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.

Швеція підтвердила диверсію на "Північному потоці"

У ході розслідування вибухів на гілках газопроводу "Північний потік" на місці події було виявлено "сторонні предмети" та сліди вибухівки.

Згідно з висновками слідчих, на газопроводах системи "Північний потік" відбулася серйозна диверсія.

"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, були зроблені великі вилучення, і район був ретельно задокументований. Аналізи, які були проведені, показують сліди вибухових речовин на кількох зі знайдених сторонніх предметів", - йдеться в повідомленні.

Україна очікує отримати обіцяні 3 млрд євро від ЄС на початку наступного року

Україна може отримати обіцяні 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у січні. Кошти стануть частиною пакета на 2023 рік розміром 18 млрд євро.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україні вкрай важливо отримати кошти на початку року, коли є проблеми з наповнення бюджету.

"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 млрд цьогорічної допомоги включаються у 18 млрд наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно", - зазначив він.

Виконком НОК виключив Суркіса та Шуфрича зі складу організації

Сьогодні увечері, 18 листопада, відбулося засідання оновленого виконкому Національного олімпійського комітету.

Члени виконкому задовольнили заяви про складання повноважень членів НОК Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Андрія Кожем'якіна.

Зеленський поговорив телефоном з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Вітав продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили енергетичну співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні Ердоган провів телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Повідомляється, що лідери обговорили продовження зернових угод, а також створення спільного центру транзиту газу.

Військові пояснили, що вказує на підготовку Росії до масованого удару по Україні

Якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, то це означає підготовку ворога до масованого обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

"Ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто, вони усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування (перебування в Чорному морі "Калібрів"), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, - якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Прогноз погоди на сьогодні

Синоптики попереджають про погіршення кліматичних умов в Україні 18-19 листопада. У деяких регіонах очікуються снігопади та сильний вітер.

При цьому у західних, північних, місцями Вінницької та Черкаської областей очікується приріст снігового покриву – 10-20 см.

Синоптики попереджають про ожеледицю по всій Україні, окрім півдня. А у східні та південно-східні області прийдуть сильні вітри – 15-20 м/с.

Метеорологи через негоду також попереджають про порушення руху транспорту на дорогах.