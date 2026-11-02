ua en ru
Пн, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ в Олешках замітала сліди і підвозила техніку: Sky News показав зйомку з повітря

10:51 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ в Олешках замітала сліди і підвозила техніку: Sky News показав зйомку з повітря Фото: З повітря зафіксували, як росіяни готували позиції в Олешках під час евакуації (РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Гуманітарний коридор в Олешках росіяни використали для війни. Британські журналісти стежили за евакуацією з повітря та розповіли, на які хитрощі пішла РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Sky News.

Журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що до, під час і після евакуації росіяни використовували гуманітарний коридор у військових цілях.

За його словами, знімальна група бачила, як російські військові завозили в Олешки та сусідні села важку техніку. Також вони підвозили зброю, боєприпаси, військових і їжу.

Окупанти ходили по будинках і шукали підвали для нових позицій. Крім того, вони повертали позиції, які втратили раніше.

Ще, за словами журналіста, росіяни "замітали сліди". Вони забирали з моргу тіла мирних жителів, які загинули від обстрілів і мін.

Сафаров пояснив, що матеріал не можна було показати раніше, доки евакуйовані з Олешок не дісталися підконтрольної Україні території.

"Цей матеріал обов’язково потрібно показати іноземцям, дипломатам, адміністрації Трампа, які думають, що росіянам можна вірити", - написав журналіст.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що з Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню в місті діяв з 27 жовтня до 1 листопада.

Як повідомляла РБК-Україна, Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ використала режим тиші для облаштування позицій.

За даними відомства, росіяни змінювали підрозділи, укріплювали позиції, розширювали антидронові засоби на дорогах і нарощували логістику, зокрема підвезення боєприпасів.

Також ми писали, що 31 жовтня жителів Олешок евакуювали на підконтрольну Україні територію.

До цього вони майже пів року жили в умовах гуманітарної катастрофи. Сотні людей вирішили залишитися в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсонська область Олешки Евакуація
Новини
РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК
РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК
Аналітика
Зеленський шукає "план Б" для Києва. Що буде з Кличком і чи витримає столиця важку зиму
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський шукає "план Б" для Києва. Що буде з Кличком і чи витримає столиця важку зиму