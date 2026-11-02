РФ в Олешках замітала сліди і підвозила техніку: Sky News показав зйомку з повітря

Гуманітарний коридор в Олешках росіяни використали для війни. Британські журналісти стежили за евакуацією з повітря та розповіли, на які хитрощі пішла РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Sky News.

Журналіст Sky News Азад Сафаров розповів, що до, під час і після евакуації росіяни використовували гуманітарний коридор у військових цілях.

За його словами, знімальна група бачила, як російські військові завозили в Олешки та сусідні села важку техніку. Також вони підвозили зброю, боєприпаси, військових і їжу.

Окупанти ходили по будинках і шукали підвали для нових позицій. Крім того, вони повертали позиції, які втратили раніше.

Ще, за словами журналіста, росіяни "замітали сліди". Вони забирали з моргу тіла мирних жителів, які загинули від обстрілів і мін.

Сафаров пояснив, що матеріал не можна було показати раніше, доки евакуйовані з Олешок не дісталися підконтрольної Україні території.

"Цей матеріал обов’язково потрібно показати іноземцям, дипломатам, адміністрації Трампа, які думають, що росіянам можна вірити", - написав журналіст.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що з Олешок евакуювали майже 800 людей.

Режим припинення вогню в місті діяв з 27 жовтня до 1 листопада.

Як повідомляла РБК-Україна, Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ використала режим тиші для облаштування позицій.

За даними відомства, росіяни змінювали підрозділи, укріплювали позиції, розширювали антидронові засоби на дорогах і нарощували логістику, зокрема підвезення боєприпасів.