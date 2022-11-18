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Українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках (відео)

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Олешки, П'ятниця 18 листопада 2022 16:47
Українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках (відео) Фото: Українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові точним пострілом змогли знищити російський БТР в окупованих Олешках (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

"Вигнали росіян з Херсона, женемо їх далі, за поребрик", - йдеться у повідомленні.

Українські артилеристи поцілили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешшя.

"Гарний кадр! Гарна робота!", - додали військові.

Нагадаємо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

Також російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.

В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".

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