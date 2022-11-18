Українські військові знищили російський БТР в окупованих Олешках (відео)
Українські військові точним пострілом змогли знищити російський БТР в окупованих Олешках (Херсонська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
"Вигнали росіян з Херсона, женемо їх далі, за поребрик", - йдеться у повідомленні.
Українські артилеристи поцілили у ворожий БТР поруч зі знаком Олешшя.
"Гарний кадр! Гарна робота!", - додали військові.
Нагадаємо, що звільнення Кінбурнської коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.
Також російські окупанти заселяються у будинки місцевих мешканців Олешків та Новотроїцького у Херсонській області та відбирають у них автомобілі.
В окупованих Олешках та Голій Пристані (Херсонська область) регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також була знищена батарея реактивних систем залпового вогню "Град".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.