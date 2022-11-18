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Військові пояснили, що вказує на підготовку Росії до масованого удару по Україні

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 16:16
Військові пояснили, що вказує на підготовку Росії до масованого удару по Україні Фото: військові пояснили, що вказує на підготовку Росії до масованого удару по Україні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо Росія виводить в акваторію Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, то це означає підготовку ворога до масованого обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Тактика окупантів

"Ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто, вони усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування (перебування в Чорному морі "Калібрів"), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, - якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе", - пояснила Гуменюк.

Скільки "Калібрів" зараз в Чорному морі

Варто зазначити, що за даними Військово-морських Сил, станом на сьогодні, 18 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 4 ракет.

Нагадаємо, що лишень нещодавно Росія здійснила наймасованішу ракетну атаку на енергооб'єкти України. Так, 15 листопада ворог випустив по Україні 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити. Втім, за даними МВС, тоді було завдано шкоди приблизно 30 об’єктам

Додамо, що вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні, цього разу націлившись і на газовидобуток країни і не тільки, зокрема, вдаривши по підприємству в Дніпрі.

Всі деталі щодо останнього масованого обстрілу України - читайте за посиланням.

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