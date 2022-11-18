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Виконком НОК виключив Суркіса та Шуфрича зі складу організації

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Київ, П'ятниця 18 листопада 2022 20:57
Виконком НОК виключив Суркіса та Шуфрича зі складу організації Фото: НОК виключив Суркіса та Шуфрича зі складу організації (olympics.com)
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Сьогодні увечері, 18 листопада, відбулося засідання оновленого виконкому Національного олімпійського комітету.

Про це повідомляє інформоване джерело РБК-Україна.

Члени виконкому задовольнили заяви про складання повноважень членів НОК Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та Андрія Кожем'якіна.

Раніше ми писали, що народні депутати Андрій Кожем'якін та Григорій Суркіс вирішили передати свої місця в НОК спортсменам, які зараз на передовій захищають Україну.

Перед цим Андрій Шевченко оголосив про свій вихід зі складу Національного олімпійського комітету, пославшись на новий склад.

Також повідомлялося, що 17 листопада, було обрано нового президента Національного олімпійського комітету. Ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Нестор Шуфрич НОК Суркис
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