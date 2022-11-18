ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ

Українські військові минулої доби знищили 350 окупантів та близько двох десятків одиниць техніки. Всього з початку повномасштабної війни армія Росії втратила 83 460 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до критичного показника.

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