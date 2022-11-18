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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ

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П'ятниця 18 листопада 2022 09:20
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 350 окупантів та близько двох десятків одиниць техніки. Всього з початку повномасштабної війни армія Росії втратила 83 460 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків - 2879 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин - 5808 (+4) од.,
  • артилерійських систем - 1865 (+5) од.,
  • РСЗВ - 393 (+0) од.
  • засобів ППО - 209 (+0) од.,
  • літаків - 278 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+5),
  • крилатих ракет - 480 (+6),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4366 (+4) од.,
  • спеціальної техніки - 161 (+1).

Найбільші втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в одній із ракет, збитій 17 листопада над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до критичного показника.

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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
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