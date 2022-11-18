Україна очікує отримати обіцяні 3 млрд євро від ЄС на початку наступного року

Україна може отримати обіцяні 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС у січні. Кошти стануть частиною пакета на 2023 рік розміром 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса.

Шмигаль наголосив, що Україні вкрай важливо отримати кошти на початку року, коли є проблеми з наповнення бюджету.

"Вже наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро цьогорічної допомоги, ми вдячні за це Європейській комісії, в грудні ми очікуємо ще пів мільярда, і цей рік буде закритий. Нас влаштовує, ми так домовилися, що 3 млрд цьогорічної допомоги включаються у 18 млрд наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх у січні, коли традиційно бюджет наповнюється доволі складно", - зазначив він.

Віцепрезидент Єврокомісії підтвердив слова українського прем'єра та наголосив, що програма макрофінансової допомоги передбачатиме деякі умови. Зокрема, мова йде про посилення належного управління, а також боротьбу з корупцією

"Саме тому ми почали говорити про розробку цієї великої програми, яку ми називаємо "макрофінансова допомога плюс". І ми зараз активно працюємо, щоб ця програма запрацювала, щоб ми змогли надати перші обсяги фінансування на початку січня наступного року", - додав Домбровскіс.

Він підтвердив, що Угорщина висунула певні питання щодо організації виділення допомоги. Проте Домбровскіс очікує, що програму буде схвалено на початку грудня.