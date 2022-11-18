ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вночі атакували Запорізьку область: в ОВА показали наслідки

Новость на русском →
Запорізька область, П'ятниця 18 листопада 2022 08:54
Окупанти вночі атакували Запорізьку область: в ОВА показали наслідки Фото: окупанти вночі атакували Запорізьку область (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 18 листопада російські війська завдали по Запорізькій області удару з комплексу С-300. Внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі ворог атакував наші мирні села. Внаслідок влучення ракети, ймовірно С-300, в одному із сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали. Ворог не має нічого святого, тому робимо все, щоб він пішов. із нашої землі", - написав він.

Окупанти вночі атакували Запорізьку область: в ОВА показали наслідки

Фото: наслідки удару по Запорізькій області 18 листопада (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу від осколкових поранень загинув житель Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обстріл Запорожская область ракетный удар
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході