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Системи ППО Hawk вже скоро стануть на бойове чергування, - Повітряні сили

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П'ятниця 18 листопада 2022 15:52
Системи ППО Hawk вже скоро стануть на бойове чергування, - Повітряні сили Фото: системи ППО Hawk вже скоро стануть на бойове чергування (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Зенітно-ракетний комплекс Hawk, який нещодавно союзники передали Україні, незабаром стане на бойове чергування Повітряних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вже працюють на фронті NASAMS та Iris-T. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яка зараз уже готується для того, щоб стати в бойові порядки Повітряних сил. Таким чином посилюватимемо існуючу систему ППО", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Іспанія оголосила про передачу додаткових ракетних комплексів Hawk (MIM-23 Hawk). З основними характеристиками цих систем можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Також раніше у Повітряних силах розповіли, яку зброю вже одержала Україна від міжнародних партнерів.

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