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УЗ запускає потяг до звільненого Херсона. Перший рейс вже сьогодні: графік

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Херсон, П'ятниця 18 листопада 2022 11:14
УЗ запускає потяг до звільненого Херсона. Перший рейс вже сьогодні: графік Фото: УЗ запускає потяг до звільненого Херсона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запускає поїзд до Херсона. Перше відправлення заплановане на сьогодні, 18 листопада з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя в Facebook.

"Укрзалізниця" запускає поїзд з Києва до Херсону. Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", - написав Хлань.

При цьому він звернув увагу, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона - по непарних.

Нагадаємо, що УЗ разом із платформою UNITED24 запустила проєкт "Квитки до перемоги", за яким можна придбати квиток до українських міст, що знаходяться під окупацією, або вже деокуповані. Мова йде, зокрема й про Херсон.

Додамо, раніше ми вже писали про початок ремонту залізничного сполучення з нещодавно звільненим Херсоном.

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Укрзалізниця Херсон
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