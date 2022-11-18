ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 11:33
Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2 Фото: Словаччина передала Україні ще одну САУ Zuzana 2 (twitter.com/JaroNad)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала від Словаччини ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Словаччини Ярослава Надя.

"Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати невинні життя", - написав він.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стволу довжиною 52 калібру артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу було зменшено з чотирьох до трьох.

Гаубиця також володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет можуть потрапити по одній меті одночасно.

Зазначимо, що раніше Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок Zuzana 2.

Перші чотири САУ від Словаччини Україна отримала у серпні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході