Україну найближчими днями накриють снігопади

Синоптики попереджають про погіршення кліматичних умов в Україні 18-19 листопада. У деяких регіонах очікуються снігопади та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

В Україні сьогодні та завтра очікуються складні погодні умови.

Так, до кінця доби 18 листопада у Карпатах та Прикарпатті сильний сніг (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей також буде сніжно. У північно-східних областях синоптики прогнозують сильні опади у вигляді снігу із дощем.

При цьому у західних, північних, місцями Вінницької та Черкаської областей очікується приріст снігового покриву – 10-20 см.

Синоптики попереджають про ожеледицю по всій Україні, окрім півдня. А у східні та південно-східні області прийдуть сильні вітри – 15-20 м/с.

Метеорологи через негоду також попереджають про порушення руху транспорту на дорогах.