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Україну найближчими днями накриють снігопади

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П'ятниця 18 листопада 2022 14:25
Україну найближчими днями накриють снігопади Фото: Україну найближчими днями накриють снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики попереджають про погіршення кліматичних умов в Україні 18-19 листопада. У деяких регіонах очікуються снігопади та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні та завтра очікуються складні погодні умови.

Так, до кінця доби 18 листопада у Карпатах та Прикарпатті сильний сніг (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей також буде сніжно. У північно-східних областях синоптики прогнозують сильні опади у вигляді снігу із дощем.

При цьому у західних, північних, місцями Вінницької та Черкаської областей очікується приріст снігового покриву – 10-20 см.

Синоптики попереджають про ожеледицю по всій Україні, окрім півдня. А у східні та південно-східні області прийдуть сильні вітри – 15-20 м/с.

Метеорологи через негоду також попереджають про порушення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на високогір'ї Карпат висота снігового покриву перевищила один метр. Температура впала до 4 градусів морозу.

Також повідомлялося, що у більшості регіонів України у п'ятницю, 18 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями очікується ожеледь.

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