США увеличат помощь Украине и вице-президент Еврокомиссии в Киеве: новости за 18 ноября

Вчера, 18 ноября 2022 года США пообещали больше помощи Украине. А вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл с визитом в Киев.

Война России против Украины: последние новости

США обещают больше помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что помощи будет больше.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом над дополнительным финансированием в будущем.

Вице-президент Еврокомиссии прибыл с визитом в Киев

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл в Киев с официальным визитом. Он проведет в столице Украины ряд встреч.

"Прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку ЕС для Украины, сосредоточиться на экстренной финансовой поддержке и наших планах на 2023 год", – отметил Домбровскис.

Он добавил, что в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вице-президент Еврокомиссии планирует обсудить с украинским руководством конкретные шаги для более тесной экономической интеграции между ЕС и Украиной.

УЗ запускает поезд в освобожденный Херсон

"Укрзализныця" впервые сначала полномасштабной войны запускает поезд в Херсон. Первая отправка запланирована на сегодня, 18 ноября из Киева.

"Укрзализныця" запускает поезд из Киева в Херсон. Первый рейс уже сегодня в 22.14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09.00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Словакия передала Украине еще одну САУ Zuzana 2

Украина получила от Словакии еще одну самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 Howitzer.

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer была передана украинским Вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - написал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

САУ Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Благодаря стволу длиной 52 калибра артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 км. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа было уменьшено с четырех до трех.

Швеция подтвердила диверсию на "Северном потоке"

В ходе расследования взрывов на ветвях газопровода "Северный поток" на месте происшествия были обнаружены "сторонние предметы" и следы взрывчатки.

Согласно выводам следователей, на газопроводах системы "Северный поток" произошла серьезная диверсия.

"При осмотре места преступления, которое проводилось на месте в Балтийском море, были сделаны большие изъятия, и район был тщательно задокументирован. Проведенные анализы показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов", - говорится в сообщении.

Украина ожидает получить обещанные 3 млрд евро от ЕС в начале следующего года

Украина может получить обещанные 3 млрд. евро макрофинансовой помощи от ЕС в январе. Средства станут частью пакета на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украине крайне важно получить средства в начале года, когда есть проблемы по наполнению бюджета.

"Уже на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро помощи нынешней, мы благодарны за это Европейской комиссии, в декабре мы ожидаем еще полмиллиарда, и этот год будет закрыт. Нас устраивает, мы так договорились, что 3 млрд нынешней помощи включаются в 18 млрд в следующем году. Для нас очень важно получить их в январе, когда традиционно бюджет наполняется достаточно сложно", - отметил он.

Исполком НОК исключил Суркиса и Шуфрича из состава организации

Сегодня вечером, 18 ноября, прошло заседание обновленного исполкома Национального олимпийского комитета.

Члены исполкома удовлетворили заявления о сложении полномочий членов НОК Григория Суркиса, Нестора Шуфрича и Андрея Кожемякина.

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Приветствовал продолжение зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили энергетическое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Также сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что лидеры обсудили продление зерновых соглашений, а также создание совместного центра транзита газа.

Военные объяснили, что указывает на подготовку России к массированному удару по Украине

Если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров" , которые имеют много ракет, это означает подготовку врага к массированному обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

"Враг использует разную практику и время от времени наращивает так называемые "усилия и сосредоточенность" под видом психологического воздействия. То есть, они осознают и отслеживают наши предупреждения о том, что мы видим эти наращивания (пребывание в Черном море "Калибров"), или наоборот уменьшение этого уровня. Все это они отслеживают, но как правило, - если на учете наибольшее количество "Калибров", то это означает, что за сутки будет массированный обстрел и мы это уже определили для себя", - пояснила начальница Объединенного координационного пресс- центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Прогноз погоды на сегодня.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 18-19 ноября. В некоторых регионах ожидается снегопад и сильный ветер.

При этом в западных, северных местами Винницкой и Черкасской областей ожидается прирост снежного покрова - 10-20 см.

Синоптики предупреждают об гололеде по всей Украине, кроме юга. А в восточные и юго-восточные области придут сильные ветры – 15-20 м/с.

Метеорологи из-за непогоды также предупреждают о нарушении движения транспорта на дорогах.