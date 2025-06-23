США вдарили по Ірану, а Росія атакувала полігон ЗСУ: новини за вихідні

Сполучені Штати Америки в ніч на неділю вдарили по Ірану. Того ж дня російські військові атакувала полігон Сухопутних сил ЗСУ.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Атака США на Іран

Зауважимо, що протягом останнього тижня активно обговорювалось питання щодо того, чи долучаться США до війни на Близькому Сході. Проте вже у ніч на 22 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризував операцію як "вражаючий військовий успіх" і навіть пригрозив продовжити удари, якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів щодо нової ядерної угоди.

Як повідомляється, для атак використовувалися надважкі протибункерні авіабомби GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), здатні проникати крізь товсті захисні конструкції. Попередні оцінки свідчать про те, що всі три цілі зазнали суттєвих руйнувань.

Зауважимо, що попри попередження США щодо небажаності відповіді, Тегеран заявив, що все ж готує відповідь на американську атаку.

Росія вдарила по полігону

Вдень 22 червня росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.

Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями, проте, зазначалось, що при отриманні сигналу повітряної тривоги були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало перші деталі ворожого удару.

Теракт у Дамаску

Надвечір того ж 22 червня, у православній церкві Дамаску стався теракт. За повідомленнями очевидців, спочатку двоє озброєних чоловіків почали стріляти по вірянах, а потім один з них підірвав себе.

Цивільна оборона Сирії повідомила, що внаслідок даного теракту загинуло понад 15 людей, а ще більше ніж 50 отримали поранення.

За даними ЗМІ, терорист смертник був пов'язаний з терористичним угруповуванням ІДІЛ.

Росія звільнила кримського журналіста Єсипенка

Наприкінці минулого тижня на свободу, після чотирьох років перебування в російській в'язниці в окупованому Криму, вийшов журналіст проєкту "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко.

Гендиректор "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівен Капус розповів, що Єсипенко перебував в ув'язненні понад чотири роки.

"Перебував під арештом за те, чого не здійснював. Він заплатив занадто високу ціну за правду про події в Криму, окупованому Росією. За це його піддавали тортурам - фізичним та психологічним", - зауважив Капус.

Звільнення політв'язнів в Білорусі

В суботу, 21 червня, за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.

За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога. Відомо, що Келлог провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила 14 ув'язнених на прохання Трампа.

Зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально розповіли перші подробиці щодо звільнення політв'язнів в Білорусі.

В окремому матеріалі РБК-Україна забрало все, що відомо про найпопулярнішого опозиціонера Білорусі Сергія Тихановського, який був в групу звільнених політв'язнів.

Важливо зазначити, що серед звільнених у Білорусі є:

троє громадян Польщі,

двоє громадян Латвії,

один громадянин Естонії,

громадянин Швеції,

громадянин Сполучених Штатів,

двоє громадян Японії.

Лев взяв Зубкова "на зуб"

В Криму відомого колаборанта та власника зоопарку "Тайган" Олега Зубкова пошматував власний лев. Надвечір неділі чоловіка доставили до лікарні.

Як повідомляється, одна з тварин раптово атакувала колаборанта під час годування та вгризлась йому в шию.

Варто зазначити, що за даними російських ЗМІ, це далеко не перший випадок. Ба більше - це щонайменше четвертий випадок за останні кілька років.

До прикладу минулого жовтня ці ж леви ліквідували адміністратора зоопарку Леокадію Перевалову. Проте тоді Зубков заявив, що залишить тварин "на розведення".

На Назарія Гусакова завели дві кримінальні справи

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування.

Поліція розслідує можливе шахрайство та відмивання "брудних" грошей.

Так, правоохоронці відреагували на інформацію про можливе шахрайство Гусакова, пов'язане зі збором коштів на нібито закупівлю дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Чернишов повернувся в Україну

Після численних чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", - наголосив міністр.