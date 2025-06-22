Смертник підірвав себе у православній церкві в Дамаску: що відомо

У православній церкві Дамаску стався теракт. Смертник підірвав себе за допомогою жилета з вибухівкою.

За даними сирійського інформаційного агентства, терорист-смертник підірвав себе всередині будівлі. Зазначається, що даний підрив є першим подібним випадком за останні роки.

Згідно з місцевими джерелами, терорист-смертник підірвав себе за допомогою вибухового жилета всередині церкви під час меси. Перед цим, як повідоляють ЗМІ чоловік відкрив вогонь по декількох цивільних особах, які молилися.

За попередніми даними відомо, що постраждали понад 30 осіб. Серед них є як загиблі, так і поранені.

Телеканал "Сирійські новини" підтвердив факт вибуху, зазначивши, що сирійські силові структури встановили оточення навколо місця вибуху, а рятувальні команди продовжують роботу з вилучення жертв і евакуації поранених до найближчих лікарень.

За даними ЗМІ, терорист смертник був пов'язаний з терористичним угруповуванням ІДІЛ.

Оновлено о 20:15.

Місцеве ЗМІ SANA передає, що за даними Міністерства охорони здоров'я, загинули дев'ять мирних жителів ще 13 отримали поранення.

Оновлено о 20:20.

Як повідомляє SyriaTV, очевидці, які перебували всередині церкви на момент нападу, бачили, як двоє озброєних чоловіків почали стріляти по вірянах, а потім один з них підірвав себе.

Зі свого боку, Цивільна оборона Сирії оновила дані щодо жертв теракту. Наразі відомо, що загинуло понад 15 людей, а 53 отримали поранення.