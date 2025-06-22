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Росія після чотирьох років катувань звільнила з в'язниці кримського журналіста Єсипенка

Крим, Неділя 22 червня 2025 21:53
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Росія після чотирьох років катувань звільнила з в'язниці кримського журналіста Єсипенка Фото: кримський журналіст Владислав Єсипенко (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитро Левицький

Журналіст проєкту "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко вийшов на свободу після чотирьох років перебування в російській в'язниці в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Крим.Реалії".

"Понад чотири роки Владислав перебував під арештом за те, чого не здійснював. Він заплатив занадто високу ціну за правду про події в Криму, окупованому Росією. За це його піддавали тортурам - фізичним та психологічним", - розповів гендиректор "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Стівен Капус.

Капус також подякував урядам США та України за зусилля, спрямовані на повернення Єсипенка додому.

Хто такий Владислав Єсипенко

Владислав Єсипенко — український журналіст-фрілансер проєкту "Крим.Реалії". Він висвітлював життя на окупованому півострові: знімав репортажі, брав вуличні опитування, розповідав про екологічні та соціальні проблеми в Криму.

10 березня 2021 року Єсипенка затримала ФСБ Росії. Його звинуватили у зборі інформації нібито для українських спецслужб та зберіганні вибухівки. У журналіста вилучили авто і провели "обшук", після чого заявили, що знайшли саморобний вибуховий пристрій.

У лютому 2022 року підконтрольний Росії суд у Сімферополі засудив Єсипенка до 5 років колонії та штрафу. У суді Єсипенко заявив про катування електричним струмом і тиск.

За час перебування в ув’язненні Владислав Єсипенко отримав низку престижних нагород, зокрема: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America, Національну премію імені Ігоря Лубченка, а також державну стипендію імені Левка Лук’яненка, яку присуджують українським політв’язням.

Кримські політв'язні у РФ

За час окупації Криму російський режим незаконно затримав, арештував та засудив щонайменше 180 активістів, журналістів і не тільки. Більшість із них - кримські татари. Україна неодноразово закликала партнерів допомогти звільнити цих людей з російського полону.

Минулого року українська сторона передала Туреччині списки важкохворих кримських політв’язнів. Йдеться про понад 40 ув'язнених, більшість з яких - представники корінного кримськотатарського народу.

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