Росіяни ударили по полігону ЗСУ під час занять військових, є загиблі та поранені

Росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Сухопутних військ ЗСУ.

Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями. При отриманні сигналу повітряної тривогу були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

"Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", - йдеться у заяві.

Станом на 17:27 командуванню було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Командування Сухопутних військ вже з'ясовує всі обставини трагедії. Для цього створили спеціальну комісію, а на місці події працюють правоохоронні органи.

"Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", - наголосили у командуванні.