Росіяни ударили по полігону ЗСУ під час занять військових, є загиблі та поранені
Росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Сухопутних військ ЗСУ.
Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями. При отриманні сигналу повітряної тривогу були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.
"Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", - йдеться у заяві.
Станом на 17:27 командуванню було відомо про 3 загиблих та 11 поранених.
Командування Сухопутних військ вже з'ясовує всі обставини трагедії. Для цього створили спеціальну комісію, а на місці події працюють правоохоронні органи.
"Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", - наголосили у командуванні.
Російські удари по полігонах та центрах підготовки
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли російські окупанти атакують ракетами полігони та центри підготовки ЗСУ.
На початку червня росіяни ударили "Іскандером" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. За даними Сухопутних військ, від атаки загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені.
А кількома днями пізніше під ударом балістики опинився полігон у Полтавській області. В результаті удару двоє людей отримали поранення, але померли у лікарні.
Крім того, у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки також були загиблі та поранені серед військових.
На тлі ударів РФ тоді ще командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку. Згодом її прийняв президент, але перевів Драпатого командувати Об'єднаними силами.
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