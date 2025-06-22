США долучилися до ударів по Ірану: що каже Трамп

Сполучені Штати Америки приєдналися до операції Ізраїлю проти ядерних і військових об'єктів Ірану. Завдано ударів по трьох об'єктах.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на його соцмережу Truth Social .

"Ми завершили нашу винятково успішну атаку на три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки покинули повітряний простір Ірану", - повідомив він.

За словами Трампа, на об'єкт у Фордо було скинуто всі бомби, а літаки благополучно повертаються на базу.

"Привітання нашим великим американським воїнам. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз - час для миру", - додав він.

Зі свого боку американський чиновник повідомив виданню Reuters, що бомбардувальники B-2 брали участь в атаці США на Іран.

"B-2 може бути оснащений для перевезення 30 000-фунтового GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, який призначено для знищення цілей глибоко під землею. Ця зброя, яка, за словами експертів, може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану, включаючи Фордо", - пише видання.