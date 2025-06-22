"Вони зрадили дипломатію". Іран пообіцяв відповісти на удар США
Іран різко відреагував на нічні удари США по ядерних об’єктах, звинувативши адміністрацію президента США Дональда Трампа у "зраді дипломатії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багає заявив, що Іран став свідком "зради дипломатії" з боку адміністрації Трампа.
"Вони не можуть говорити про дипломатію, вони зрадили дипломатію", - сказав Багає.
Однак додав, що, на його думку, "дипломатія ніколи не закінчується".
"Ніхто не знає, що буде далі, але безсумнівно, що відповідальність за наслідки цієї війни повинні нести США та Ізраїль", - наголосив речник.
Дипломат відмовився розповісти, як саме Іран може відреагувати на військові удари США по його ядерних об'єктах. А також не став розкривати масштаби пошкоджень, що були спричинені ударами США.
Проте Багає зазначив, що Тегеран "має право ... реалізувати своє право на самооборону".
"І ми це зробимо, це точно", - підкреслив речник.
США вдарили по Ірану 22 червня
Зауважимо, що в ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Це сталось після більш як тижня після загострення ситуації на Близькому Сході.
Станом на зараз Ізраїль вже завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, а також встиг ліквідувати десятки топ-командирів Ірану та фізиків-ядерників, які займаються ядерною програмою країни.
Зокрема джерела NBC News повідомляли, авіаудари Ізраїлю, ймовірно, відкинули ядерну програму Ірану на кілька місяців назад.
Тим часом інспектори ООН та розвідка США раніше повідомляли, що не виявили доказів швидкого отримання Іраном ядерної зброї та спростували емоційні заяви деяких світових лідерів на цю тему.
Нагадаємо, що сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс окреслив "червоні лінії" для Ірану та озвучив ключові питання, що можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту.
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