На Назарія Гусакова завели дві кримінальні справи: що з'ясувала поліція

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи проти Назарія Гусакова, якого підозрюють у шахрайстві зі зборами на лікування. Поліція розслідує можливе шахрайство та відмивання "брудних" грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України.

Так, правоохоронці відреагували на інформацію про можливе шахрайство Гусакова, пов'язане зі збором коштів на нібито закупівлю дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії.

Як нагадали у поліції, інформацію про критичну потреб Гусакова поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок. Однак, у червні у користувачі соцмереж почали публічно непокоїтись з приводу відсутності звітності за зібрані кошти.

"Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - зазначили в Нацполіції.

Попередньо встановлено, що для діяльності використовувались щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Наразі правоохоронці визначають коло потерпілих, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.