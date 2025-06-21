Лукашенко звільнив 14 білоруських політв'язнів: список

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 21 червня звільнив групу політичних в'язнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Вясна".

Сьогодні в Білорусі було звільнено одразу 14 політв'язнів. Помилування відбулося після візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога. Фото: в Білорусі звільнили політв'язнів (t.me/tsikhanouskaya) Вже відомо, що всіх звільнених політв'язнів негайно доставили до Литви. Наразі відомо про звільнення: Сергія Тихановського - засуджений до 19 з половиною років позбавлення волі;

колишньої доцентки Білоруського державного університету Наталії Дуліної - засуджена до трьох з половиною років позбавлення волі;

журналіста "Радіо Свобода" Ігоря Карнея - засуджений до трьох років і 10 місяців позбавлення волі;

69-річної білоруської шведки Галини Краснянської - засуджена до п'яти років позбавлення волі;

активіста анархістського руху Акіхіру Гаєвського-Ханаду - засуджений до 15 років і 9 місяців позбавлення волі;

21-річного Кирила Балаханова - засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі у справі "Союзу білоруського національного щита";

бізнесмена Сергія Шелега - засуджений до восьми з половиною років позбавлення волі;

громадянина Естонії Алана Роя. Дружина Сергія Світлана Тихановська прокоментувала звільнення політичних в'язнів. Вона подякувала Дональду Трампу та іншим американським чиновникам. "Мій чоловік Сергій на волі! Важко описати радість у моєму серці. Ми ще не закінчили. 1150 політичних в'язнів залишаються за ґратами. Усі мають бути звільнені", - написала вона.