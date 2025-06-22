ua en ru
Нд, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу

Україна, Неділя 22 червня 2025 17:41
UA EN RU
"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після численних чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", - наголосив міністр.

Возможно, это изображение 1 человек и текст
Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)

За його словами, вже завтра, 23 червня, він повернеться до роботи в Кабміні.

"Будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - зазначив він у дописі.

Чутки про втечу Чернишова з України

Нагадаємо, що цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні.

В його пресслужбі зауважили, що він перебуває у плановому відрядженні та найближчим часом повернеться. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.

На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем'єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.

Він коротко пояснив, що віцепрем'єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Олексій Чернишов
Новини
Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський
Як ЗСУ вдається зривати "буферні" амбіції Путіна на Суми: що каже Сирський
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді