"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу
Після численних чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.
"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", - наголосив міністр.
Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
За його словами, вже завтра, 23 червня, він повернеться до роботи в Кабміні.
"Будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - зазначив він у дописі.
Чутки про втечу Чернишова з України
Нагадаємо, що цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні.
В його пресслужбі зауважили, що він перебуває у плановому відрядженні та найближчим часом повернеться. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.
На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем'єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.
Він коротко пояснив, що віцепрем'єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.
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