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"Знехтували безпекою". У Сухопутних військах розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

Україна, Неділя 22 червня 2025 19:14
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"Знехтували безпекою". У Сухопутних військах розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ Фото: речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев (youtube.com Media Center Ukraine)
Автор: Каріна Левицька

Удар по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ був завданий, ймовірно, ракетою Іскандер-М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", - пояснив Саранцев.

Він розповів, що такий полігон використовується військовими для виконання певних навчальних завдань.

"Весь особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях", - зауважив речник.

Саранцев також уточнив, що майже весь особовий склад перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.

"Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - пояснив він.

Удари по полігонах ЗСУ

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 22 червня, росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.

Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями, проте, зазначалось, що при отриманні сигналу повітряної тривоги були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

РБК-Україна зібрало перші деталі ворожого удару в матеріалі.

Однак, на жаль, це вже не перший випадок, коли російські окупанти атакують ракетами полігони та центри підготовки ЗСУ.

На початку червня росіяни ударили "Іскандером" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. Тоді, за даними Сухопутних військ, від ворожого удару загинули 12 людей, ще понад 60 були поранені.

А кількома днями пізніше під ударом балістики опинився полігон у Полтавській області. В результаті удару двоє людей отримали поранення, але померли у лікарні.

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