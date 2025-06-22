"Знехтували безпекою". У Сухопутних військах розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ

"За попередньою інформацією, був удар ракетою Іскандер-М. Це тимчасовий навчально-тренувальний полігон, він не постійним, на ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому", - пояснив Саранцев.

Він розповів, що такий полігон використовується військовими для виконання певних навчальних завдань.

"Весь особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях", - зауважив речник.

Саранцев також уточнив, що майже весь особовий склад перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару.

"Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими", - пояснив він.