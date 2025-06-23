США ударили по Ирану, а Россия атаковала полигон ВСУ: новости за выходные

Соединенные Штаты Америки в ночь на воскресенье ударили по Ирану. В тот же день российские военные атаковали полигон Сухопутных сил ВСУ.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Атака США на Иран

Заметим, что в течение последней недели активно обсуждался вопрос о том, присоединятся ли США к войне на Ближнем Востоке. Однако уже в ночь на 22 июня стало известно, что Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану.

Президент Дональд Трамп охарактеризовал операцию как "впечатляющий военный успех" и даже пригрозил продолжить удары, если Тегеран не вернется за стол переговоров по новой ядерной сделке.

Как сообщается, для атак использовались сверхтяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), способные проникать сквозь толстые защитные конструкции. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что все три цели получили существенные разрушения.

Заметим, что несмотря на предупреждение США о нежелательности ответа, Тегеран заявил, что все же готовит ответ на американскую атаку.

Россия ударила по полигону

Днем 22 июня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.

Теракт в Дамаске

Под вечер того же 22 июня, в православной церкви Дамаска произошел теракт. По сообщениям очевидцев, сначала двое вооруженных мужчин начали стрелять по верующим, а затем один из них подорвал себя.

Гражданская оборона Сирии сообщила, что в результате данного теракта погибло более 15 человек, а еще более 50 получили ранения.

По данным СМИ, террорист смертник был связан с террористической группировкой ИГИЛ.

Россия освободила крымского журналиста Есипенко

В конце прошлой недели на свободу, после четырех лет пребывания в российской тюрьме в оккупированном Крыму, вышел журналист проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко.

Гендиректор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус рассказал, что Есипенко находился в заключении более четырех лет.

"Находился под арестом за то, чего не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за правду о событиях в Крыму, оккупированном Россией. За это его подвергали пыткам - физическим и психологическим", - отметил Капус.

Освобождение политзаключенных в Беларуси

В субботу, 21 июня, при содействии США был освобожден ряд белорусских оппозиционеров.

По данным СМИ, освобождение стало возможным благодаря визиту в Минск спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Кита Келлога. Известно, что Келлог провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко.

Заместитель Келлога Джон Коул заявил, что Беларусь освободила 14 заключенных по просьбе Трампа.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно рассказали первые подробности относительно освобождения политзаключенных в Беларуси.

В отдельном материале РБК-Украина забрало все, что известно о самом популярном оппозиционере Беларуси Сергее Тихановском, который был в группу освобожденных политзаключенных.

Важно отметить, что среди освобожденных в Беларуси есть:

трое граждан Польши,

двое граждан Латвии,

один гражданин Эстонии,

гражданин Швеции,

гражданин Соединенных Штатов,

двое граждан Японии.

Лев взял Зубкова "на зуб"

В Крыму известного коллаборациониста и владельца зоопарка "Тайган" Олега Зубкова разорвал собственный лев. К вечеру воскресенья мужчину доставили в больницу.

Как сообщается, одно из животных внезапно атаковало коллаборанта во время кормления и вгрызлось ему в шею.

Стоит отметить, что по данным российских СМИ, это далеко не первый случай. Более того - это как минимум четвертый случай за последние несколько лет.

К примеру в прошлом октябре эти же львы ликвидировали администратора зоопарка Леокадию Перевалову. Однако тогда Зубков заявил, что оставит животных "на разведение".

На Назария Гусакова завели два уголовных дела

Правоохранители возбудили два уголовных дела против Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение.

Полиция расследует возможное мошенничество и отмывание "грязных" денег.

Так, правоохранители отреагировали на информацию о возможном мошенничестве Гусакова, связанном со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

Чернышов вернулся в Украину

После многочисленных слухов в медиа о возможном бегстве за границу, вице-премьер по национальному единству Алексей Чернышов вернулся в Украину.

"Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", - подчеркнул министр.