Обманні маневри B-2, "Томагавки" та 14 бомб: в армії США розкрили деталі удару по Ірану

США підтвердили, що удари по ядерних об'єктах Ірану завдавалися надважкими протибункерними авіабомбами GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), які до цього не використовувалися у реальному бою. За попередніми оцінками, усі три атаковані об'єкти зазнали важких пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра оборони США Піта Гегсета та керівника Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ) Діка Кейна під час брифінгу 22 червня.

Операція зі знищення іранських ядерних об'єктів отримала назву "Опівнічний молот", заявив Кейн. Для її прикриття було проведено "операцію обману".

20 червня з території США у повітря злетіла ескадра бомбардувальників B-2. Частина ескадри полетіла у бік Тихого океану, щоб заплутати іранську розвідку, тоді як сім літаків, які повинні були завдавати удару, таємно попрямували у бік Близького Сходу.

"Це було сплановано та виконано в кількох сферах і театрах військових дій з координацією, яка відображає нашу здатність проектувати силу на глобальний рівень зі швидкістю та точністю в той час і в тому місці, яке обере наша країна", - заявив Кейн.

Для удару по Ірану використали:

14 протибункерних бомб з бомбардувальників B-2;

понад 20 крилатих ракет "Томагавк", які запустив атомний підводний човен ВМС США;

низку інших високоточних засобів.

Загалом США під час операції використали 75 одиниць зброї, а забезпечували удар 125 літаків.

Було вражено об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, у Натанзі та у Фордо. Останній отримав щонайменше 12 влучань протибункерними авіабомбами. Міністр оборони США Гегсет висловив очікування, що операція була вдалою.