Сольський подав у відставку, а Данія збільшила допомогу Україні: новини за 25 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку у Верховну раду.

"До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України", - написав голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.

Данія додатково виділить майже 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році

Влада Данії домовилася збільшити фінансування Українського фонду, в рамках якого Україні передають військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).

За інформацією відомства, більшість коштів, які виділила Данія для допомоги Україні на 2024 рік, вже закінчувалася. Але існувала потреба у подальшій значній військовій підтримці України цього року.

Тому уряд Данії та парламентські партії досягли домовленості, щоб виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.

Український фонд передбачає надання Україні прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та зусилля щодо навчання. Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній.

Також представники уряду та парламенту Данії допускають прямі закупівлі у української промисловості за умови механізмів контролю.

Чи з'являться ТЦК за кордоном та чи будуть вони вручати повістки: відповідь Міноборони

Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки не будуть працювати за кордоном. Вручення повісток за межами України виглядає нереальним.

"ТЦК за кордоном працювати не будуть. Міністерство оборони не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном, - ред.) виглядає доволі нереальним", - заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Речник пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки призовного віку як в Україні, так і за кордоном матимуть протягом 60 днів оновити військово-облікові дані. Це можна буде зробити, зокрема, і через електронний кабінет.

"Обов’язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані, - ред.) в консульських установах, а також через електронний кабінет", - зазначив Лазуткін.

За словами речника Міноборони, зараз працюють над тим, щоб електронний кабінет запрацював у червні. Він наголосив, що проходження військово-лікарської комісії в електронному кабінеті не передбачене.

"Електронний кабінет наразі не передбачає проходження ВЛК. Йдеться про оновлення даних передусім - зміни місця проживання, зміну сімейного стану, бронювання, резервування, і т.д.", - додав він.

Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку, - голова Міноборони

Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - заявив Кащюнас.

Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну.

"Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив міністр.

Умовою безпеки Європи є те, що РФ не виграє війну в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що умовою безпеки Європи є те, що Росія не виграє війну, яку вона веде в Україні.

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, що Росія не виграє агресивну війну, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який я зробив у Парижі 26 лютого, щоб знову ввести стратегічну двозначність", - заявив він.

Президент підкреслив, що Україна є необхідною умовою європейської безпеки.

"Чи є в нас якісь межі? Ні. І тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми і продовжувати зусилля. Тому те, що нам потрібно зробити, і це нова парадигма, - це надійна оборона європейського континенту", - заявив він.

За словами Макрона, Європа має наповнити змістом надійну оборону Європи, яка є умовою для відновлення загальної системи безпеки.

Новий пакет допомоги "якомога скоріше" доправлять до України, - генерал США

США пообіцяли відправити "якомога скоріше" озброєння з нового пакету допомоги для України.

Пентагон очікував ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування для України й тривалий час був сфокусований на плануванні подальших кроків. А отже американське військове відомство доправить необхідні озброєння з пакета допомоги, погодженого президентом США Джо Байденом, “якомога скоріше”.

“Як ви уявляєте, те, чим ми займаємося в Міністерстві оборони, - це планування. І ми багато плануємо... ми були зосереджені на цьому протягом тривалого часу, й розуміючи, що ми дедалі більше наближаємося до цього... ми були готові в плані дозволів та переміщення боєприпасів в Україну. Ми доправимо ці спроможності в Україну якомога швидше", - заявив генерал США Чарльз Браун.

Катар допоміг повернути в Україну чотири групи дітей, невдовзі буде п'ята, - Лубінець

Російська Федерація заявила представникам Катару про готовність повернути до України ще одну групу дітей.

"Катар проінформував, що за інформацією, яку вони отримали від РФ, росіяни погодилися віддати наступну групу українських дітей. За посередництва Катару ми вже повернули чотири групи дітей", - розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Водночас він зауважив, що очікує на те, що невдовзі за посередництва Катару повернеться п'ята група дітей.

"Сподіваюся, що невдовзі буде п'ята група. Але кількість я не буду називати", - сказав омбудсмен.

Зеленський розповів, що Україна хоче обговорити на завтрашньому "Рамштайні"

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться завтра, 26 квітня. Київ хоче обговорити проблеми, які виникли через призупинення американської допомоги.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже готується до завтрашнього засідання у форматі "Рамштайн".

"Говоритимемо, зокрема, про те, як швидше подолати складності та проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку", - розповів президент.

Він зазначив, що на політичному рівні питання поновлення допомоги вирішено. Тепер потрібно, щоб вирішили питання наповнення пакетів необхідним озброєнням, а також питання логістики.

Зеленський подякував усім країнам, які в цей час ухвалили нові рішення для допомоги Україні.

Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі

Рішення Міністерства закордонних справ Україні щодо призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині.

Зазначається, що надання або ж продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає в них наявності чинного паспорта.