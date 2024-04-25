Умовою безпеки Європи є те, що РФ не виграє війну в Україні, - Макрон
Умовою безпеки Європи є те, що Росія не виграє війну, яку вона веде в Україні.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.
"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, що Росія не виграє агресивну війну, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який я зробив у Парижі 26 лютого, щоб знову ввести стратегічну двозначність", - заявив він.
Президент підкреслив, що Україна є необхідною умовою європейської безпеки.
"Чи є в нас якісь межі? Ні. І тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми і продовжувати зусилля. Тому те, що нам потрібно зробити, і це нова парадигма, - це надійна оборона європейського континенту", - заявив він.
За словами Макрона, Європа має наповнити змістом надійну оборону Європи, яка є умовою для відновлення загальної системи безпеки.
"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи потрібно для цього нарощувати наш оборонний потенціал, і якщо так, то який? Безсумнівно. Саме тому найближчими місяцями я запрошу всіх наших партнерів до створення цієї європейської оборонної ініціативи", - додав він.
Ініціатива Макрона
26 лютого президент Франції Еммануель Макрон наголосив на можливості втручання НАТО в підтримку України, зокрема, про введення іноземних військ. Це спричинило розмов серед союзників.
Пізніше Франція пояснила, що не йдеться про пряму відправку військових для активної участі в бойових операціях. При цьому деякі країни НАТО, включно з Литвою, Латвією, Естонією та Канадою, висловили готовність обговорити таку можливість.
Проте більшість держав не підтримали позицію Макрона. Західні ЗМІ також повідомляють, що ця несподівана заява президента Франції ще більше наростила напруженість у відносинах між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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