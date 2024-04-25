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Військові ЗСУ знищили ворожу бронетехніку під Бахмутом (відео бою)

Україна, Четвер 25 квітня 2024 15:51
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Військові ЗСУ знищили ворожу бронетехніку під Бахмутом (відео бою) Фото: військові ЗСУ знищили ворожу бронетехніку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові знищили бронетехніку російських окупантів, що знаходились на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

"Знищення ворожої бронетехніки на Бахмутському напрямку від 5 окремої штурмової бригади", - повідомили військові.

На відео видно, що військові 5 Київської окремої штурмової бригади знищили 3 ворожі танки та БТР.

Втрати РФ в Україні

Нагадаємо, що за останню добу Збройні сили України ліквідували більше 1000 російських загарбників. Таким чином загальні втрати особового складу ворожої армії з початку широкомасштабної агресії склали вже понад 460 000 військових.

Ба більше РБК-Україна повідомляло, що бійці ССО допомогли знищити ворожий "Бук-М1", який військові РФ готували до пуску ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Бахмут Війна Росії проти України Окупанти
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