Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі
Рішення Міністерства закордонних справ Україні щодо призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відповідь берлінського сенату Deutsche Welle.
Зазначається, що надання або ж продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає в них наявності чинного паспорта.
"Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт", - пише видання.
Водночас в сенаті зауважили, що згідно з правилами перебування іноземців у Німеччині, імміграційні відомства можуть видати біженцям німецькі документи лише у разі наявності вагомих причин.
"Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком", - додав представник сенату та відзначив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться.
Що передувало
Нещодавно Міністерство закордонних справ обмежило консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають не в Україні. Вчора, 24 квітня, Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка забороняє видачу чоловікам віком з 18 до 60 років закордонні паспорти за межами України. Водночас є й виключення з якими можна ознайомитись за посиланням.
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